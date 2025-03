Rosenior et Strasbourg, ça sent déjà la fin ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Un entraineur marche fort cette saison en Ligue 1, il s'agit de Liam Rosenior qui brille avec Strasbourg. Malgré son contrat avec BlueCo, le propriétaire du club alsacien et de Chelsea, un départ sera difficile à éviter.

Le PSG a marqué les esprits cette saison en Ligue 1 et il ne devrait pas y avoir trop de suspense en fin de saison au moment de trouver celui qui sera élu entraineur de l’année. Le titre n’est pas encore en poche mais Luis Enrique a clairement révolutionné la façon de jouer et la motivation des joueurs parisiens, ce qui se ressent sur chaque match, et pas uniquement en Ligue des Champions. Le dernier exploit face à Liverpool a permis de rappeler que la Ligue 1 pouvait avoir un peu de respect en provenance d’Angleterre.

BlueCo impuissant

🔜 Retour à la Meinau ce dimanche ! 👀#RCSATFC pic.twitter.com/71z3MSXe1S — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 14, 2025

Autre preuve, un entraineur en forme fait rêver un club des bas fonds de Premier League. Il s’agit de Southampton, qui s’attend désormais à être relégué avec sa place de lanterne rouge qui ne laisse guère de place au doute. Pour reconstruire une équipe capable de remonter et de faire bonne figure en PL, les Saints pensent à Liam Rosenior, qui épate tout le monde avec son équipe de Strasbourg jeune et dynamique. Selon TBR Football, BlueCo, propriétaire de Chelsea et de Strasbourg, a été prévenu que l’entraineur britannique pourrait bien saisir sa chance de faire son entrée dans le football anglais. Et BlueCo a beau lui assurer qu’il avait encore beaucoup de choses à faire à Strasbourg pour voir plus grand, il sera impossible de résister si Rosenior devait décider de tout plaquer pour prendre un poste dans un club qui reste important de l’autre côté de la Manche.

TBR Football affirme même que d’autres clubs rêvent de récupérer Rosenior, qui pourrait donc ne pas perdurer dans le Grand Est pour rejoindre un championnat européen encore plus important. Mais la saison est encore longue, et pour le moment le Racing profite pleinement de son entraineur anglais.