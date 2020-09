Ce but de Ligue 1 fait le tour du monde

Dans : Ligue 1.

Un but de Ligue 1 fait le tour du monde ce dimanche, et ce n’est pas une réalisation signée Neymar, Mbappé ou Depay ou Payet.

Cela s’est passé ce dimanche après-midi à l’occasion du match entre Dijon et Brest. En fin de rencontre, sur un centre lointain au deuxième poteau, Irvin Cardona s’est élancé dans les airs pour reprendre le ballon de volée grâce à une deuxième extension impressionnante. Un geste en forme de ciseau qui lui a permis de frapper le ballon directement dans la lucarne du but adverse. De quoi susciter l’admiration en France, mais aussi de faire le tour du monde. La presse espagnole a passé en boucler le but du Brestois, expliquant même sur Marca, qu’il s’agissait d’un mélange entre une reprise acrobatique de Zlatan Ibrahimovic, de Shaolin Soccer et d’Olive et Tom.