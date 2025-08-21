Canal+ veut la mort de Ligue 1+, la LFP accuse

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après s’être rafraîchies le temps d’une nouvelle négociation, les relations entre la Ligue et Canal+ sont désormais plus tendues que jamais, avec des menaces émanant des deux camps…

La petite guerre entre la LFP et Canal+ dure depuis de longs mois et elle ne semble pas prête de se terminer. Durant des dizaines d’années, la chaîne cryptée a pourtant été le partenaire historique du championnat de France, mais le bon vieux temps semble loin, tant les deux parties se retrouvent maintenant à l’opposé complet. Ces dernières heures, les relations entre les deux camps sont même explosives, sachant que Maxime Saada estime avoir un accord pour distribuer les chaînes Ligue 1+ sur sa plateforme. Si de nouvelles négociations ont bien eu lieu cette semaine, elles n’ont abouti à aucun deal. Tout simplement parce que Canal a refusé de retirer sa plainte pour des conflits passés, et une demande de dédommagement à hauteur de 600 millions d'euros. Face à cette attaque du président de Canal+, qui pense pouvoir proposer Ligue 1+ à ses abonnés, la Ligue a décidé de répliquer par l’intermédiaire de Douglas Lowenstein, qui recadre Canal tout en menaçant la chaîne de poursuites devant la justice.

Une « attitude hostile et belliqueuse »

« Nous n'avons eu de cesse, notamment publiquement, de souligner que LFP Media espérait, à l'occasion du lancement de Ligue 1+, replacer ses relations avec Canal+ dans un environnement positif. De manière surprenante, Canal+ a pris l'initiative de rompre publiquement, par voie de presse, les discussions le 27 juin 2025. misant peut-être sur un échec de notre projet à cette date - avant de reprendre attache avec LFP Media. Toutefois, il apparaît que votre société a malheureusement persisté dans son attitude hostile et belliqueuse. La tentative grossière par laquelle Canal+ souhaite aujourd'hui contraindre LFP Media à exécuter un prétendu contrat, alors même que celui-ci n'a jamais été formé entre les parties, en est une illustration. Cette démarche choquante ne vise sans doute ni plus ni moins qu'à tenter de venir perturber le bon déroulement de la commercialisation de Ligue 1+. Sur le fond, contrairement à ce que vous soutenez de manière erronée, il n'existe aucun contrat entre LFP Media et Canal+ permettant à cette dernière de distribuer Ligue 1+. En effet, et d'évidence, les discussions entre les équipes de LFP Media et Canal+ n'ont pas permis d'aboutir à un accord sur l'ensemble des éléments essentiels et l'éventuel accord à intervenir était clairement conditionné à la renonciation par Canal+ aux procédures judiciaires en cours », explique, dans un courrier relayé par L’Equipe, le responsable des affaires juridiques de LFP Media, qui avoue donc que la Ligue est prête à partir en guerre avec Canal.