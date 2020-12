Canal+ : Une pétition exige le retour de Stéphane Guy

Dans : Ligue 1.

Pour la première fois le boxing day s'est joué sans les commentaires de Stéphane Guy. Des abonnés de Canal+ ont lancé une pétition pour réclamer son retour.

Même si c’est une action plutôt symbolique lorsque l’on connait l’intransigeance de Vincent Bolloré, un abonné de Canal+ a décidé de lancer une pétition afin que la chaîne cryptée réintègre Stéphane Guy, licencié le 24 décembre suite à son soutien en direct à Sébastien Thoen, viré deux semaines avant par Canal+. Destinée à Maxime Saada, le directeur de la chaine historique du football français…et anglais, cette pétition n’est pas accusatrice, mais juste revendicatrice. « 23 secondes de soutien amical ont eu raison de 23 ans de bons et loyaux services pour "sa majesté" Stéphane Guy, brutalement licencié de Canal+. Celui qui a bercé les samedi après-midi et les dimanche soirs de tous les amoureux de Ligue 1 ou de Premier League a été poussé vers la sortie par sa direction. Nous lançons cette pétition pour que Stéphane Guy puisse encore donner quelques années "de bonheur en plus" aux abonnés de Canal+ », écrit Anthony Lesaicherre, qui a décidé de lancer ce mouvement.

En l’espace de quelques heures, cette pétition qui réclame le retour à l’antenne de Stéphane Guy a déjà recueilli 3.000 signatures, preuve que ce sujet ne laisse pas insensible les amateurs de football et ceux de la liberté d’expression. Tout cela alors que du côté de Canal+, les journalistes et les consultants à l’antenne depuis le début du boxing day en Angleterre n’ont pas eu un seul mot à l’intention de leur ancien collègue viré comme un chien à la veille de Noël. Seul Habib Gueye a glissé un rapide hommage à son complice « depuis 5 ans » sans toutefois le citer. Visiblement la stratégie Bolloré a cette fois bien fonctionné, chacun étant conscient du risque énorme de se faire licencier en cas de prise de position en direct à l'antenne. Le football circus c'est fini.