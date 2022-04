Canal+ se venge et bousille ASSE-OM

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Geoffroy-Guichard était plein à craquer pour l’affiche entre Saint-Etienne et Marseille dimanche après-midi.

Un match prévu samedi soir mais qui n’avait pas pu être disputé en raison de grosses chutes de neige sur le Forez. Ce report, Canal+ ne l’a pas digéré, la chaine cryptée ayant prévu de rentabiliser ses mêmes équipes le samedi pour Saint-Etienne, et le dimanche sur Lyon. Résultat, les moyens n’étaient pas au rendez-vous, et cela s’est vu d’entrée de jeu lors de la rencontre entre l’ASSE et l’OM. Un son grésillant voire très faible, de l’écho lors de certaines prises de parole ont rendu la retransmission très désagréable. Mais ce n’était pas tout, visiblement, les moyens n’étaient pas là non plus pour mettre le score et le chronomètre en haut de l’écran.

Ils font aucun effort canal, qualité de merde (son/image) pas de tableau d'affichage... Honteux — Nico 🇨🇵 (@nicolinho30) April 3, 2022

Ptdr. Canal n’a mis aucun moyen pour le match. Le cameraman c’est son 1er match. C’est un calvaire. — Le Nabot (@Leo_Louv) April 3, 2022

Enfin, certains cadrages étaient flous, avec des ralentis passés… en accélérés. Une retransmission assez indigeste pour la chaine cryptée, qui a longtemps été le top du top en France en ce qui concerne le football, mais a pour le coup perdu gros. En effet, de nombreux abonnés ont rappelé qu’ils payaient quand même pour disposer de Canal+ et que le service rendu, qui plus est pour une affiche du championnat de France, était assez indigne des attentes. Le choix de diffuser cette rencontre sur Canal+ décalé, l’une des chaines secondaires du groupe, portait malheureusement bien son nom pour cette prestation qui démontre bien que la chaine de Maxime Saada a décidé de continuer son bras de fer avec la Ligue. Et c’est le football français qui en pâtit avec cette mise en avant très décevante. Seul argument de défense pour Canal+, le fait d'avoir prévenu tout le monde que le rendu serait moins bon que d'habitude, mais personne ne s'imaginait que ce serait à ce point...