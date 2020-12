Canal+ : Zemmour oui, Stéphane Guy non, les syndicats furieux !

Dans : Ligue 1.

Cela secoue au sein de Canal+ où le plus puissant syndicat s'indigne que Vincent Bolloré licencie Stéphane Guy pour ses propos, et laisse libre antenne à Eric Zemmour.

Licencié par Canal+ le 24 décembre, suite à son message amical adressé en direct à l’antenne à Sébastien Thoen, limogé lui pour un sketch se moquant de L’Heure des Pros, Stéphane Guy n’a pas fait l’objet d’une pétition de soutien en interne, mais le désormais ancien journaliste de Canal+ est tout de même au coeur d’un communiqué publié ce lundi par le plus gros syndicat de salariés de Canal+. Baptisé +Libres, ce syndicat autonome s’étonne que le groupe Vivendi puisse s’offusquer des propos de Stéphane Guy, qui n’avaient rien de scandaleux, là où le même groupe laisse Eric Zemmour faire le show chaque jour sur Cnews, et être condamné par la justice sans même que Vincent Bolloré ne rappelle le journaliste à l’ordre.

Zemmour flatté, Guy viré, Vivendi est brutal

« Comment peut-on revendiquer à l'envi la liberté d'expression et la pluralité de la parole lorsqu'il s'agit de légitimer certains animateurs dont les propos ont pourtant valu des condamnations pénales (Ndlr : +Libres évoque évidemment Eric Zemmour) et infliger une telle sanction à un journaliste historique du service des sports pour avoir soutenu un confrère (…) Il est grand temps que notre direction protège notre groupe et ses collaborateurs et décide d'agir pour le bien commun et non des intérêts idéologiques ou politique de son actionnaire », précise le syndicat, qui estime que c’est aux responsables de Canal+ de rappeler à Vincent Bolloré qu’on ne peut pas tout faire et son contraire. Il n'est toutefois pas certain que cela fera changer la décision du grand patron de Vivendi, à qui certains reprochent ouvertement de vouloir faire de ses médias une machine bien huilée en vue des élections présidentielles 2022.