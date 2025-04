Canal+ de retour en Ligue 1, c'est très chaud

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Tandis que la médiation entre la LFP et DAZN a échoué, du côté de la Ligue 1 on se prépare à lancer une chaîne 100% football. Et Canal+ aura son mot à dire.

DAZN ayant refusé l'offre émise mardi par les 18 clubs de Ligue 1 pour en finir à la fois avec le contrat signé jusqu'en 2029, mais également avec le contentieux en cours devant la justice, le feuilleton des droits TV va continuer. Mais cette fois, l'idée d'une chaîne montée par les clubs a pris du volume, même si une question taraude tout le monde, c'est quel sera le montant des droits touché par les 18 équipes de Ligue 1 si aucun diffuseur ne paie les droits d'avance et qu'il faudra se contenter des abonnements à cette chaîne. Pour cela, les dirigeants ont des idées, mais il faudra d'abord trouver le moyen de diffuser le plus largement possible cette chaîne 100% Ligue 1, et c'est dans ce cadre que le nom de Canal+ est évoqué par L'Equipe.

Canal+ dans une offre gagnant-gagnant avec la Ligue 1

Le média sportif confirme qu'il n'est pas du tout question que Canal+ achète les droits des matches de Ligue 1, la chaîne dirigée par Maxime Saada ayant choisi de dépenser 480ME par an pour diffuser les coupes européennes. Cependant, Canal+ pourrait aider d'une autre manière le football français. L'idée serait d'intégrer cette chaîne dans MyCanal et ensuite d'offrir une offre couplée comme sait si bien le faire C+. « En s’appuyant sur la puissance marketing de la chaîne cryptée et sa capacité à proposer des offres couplées, chacun pourrait y trouver un intérêt : Canal en proposant de nouveau la totalité de la Ligue 1 dans ses offres sans payer les droits, et donc sans prendre de réels risques financier, la LFP en cumulant le plus rapidement possible abonnés et revenus », explique Etienne Moatti.

La Ligue 1 va pouvoir discuter avec Canal+

Et c'est pour cela que la nomination rapide de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Média est attendue, l'ancien patron de M6 ayant une relation amicale avec Maxime Saada, le grand patron de Canal+, lequel avait plus de mal à négocier avec Vincent Labrune. Reste à savoir tout de même comment va se finir le feuilleton avec DAZN, le divorce étant mal parti entre les deux éphémères partenaires. On en saura plus très rapidement, puisqu'à la fin du mois d'avril, l'actuel diffuseur de la Ligue 1 doit payer une partie des droits TV.