Canal + ‍: Aulas prédit un revirement stupéfiant

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

A travers un communiqué, Canal + a officialisé sa décision de ne pas participer au prochain appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1.

Partenaire historique de la Ligue 1, Canal + dit stop. Échaudé par les dernières batailles juridiques avec la LFP après le retrait de Mediapro, la chaîne cryptée a officialisé son intention de ne pas participer au prochain appel d’offres pour la diffusion du championnat de France sur la période 2024-2029. Un coup dur pour Vincent Labrune, qui comptait sur la participation de cet acteur majeur pour faire grimper les enchères. Mais pour Jean-Michel Aulas, ancien président de l’Olympique Lyonnais et membre du directoire de la Fédération française de Football, un revirement est encore possible. Et pour cause depuis quelques semaines, DAZN est partenaire officiel de Canal +.

Canal + présent à l'appel d'offres via DAZN ?

Via le service de streaming sportif anglais, la Ligue 1 pourrait donc être diffusé par le groupe Vivendi selon Jean-Michel Aulas. « Je suis déçu. Je pensais qu'il y avait une potentialité de reprise de nos relations avec Canal. Comme on travaille avec eux sur le football féminin pour une longue période (jusqu'en 2029), il y a un vrai contrat de confiance qui a été établi. J'espérais que ce ne soit pas une réponse aussi négative. Mais il faut voir si l'arrivée de DAZN, qui a un accord avec Canal, n'est pas la solution » anticipe Jean-Michel Aulas avant de conclure. « Je le répète, il faut voir ce que peut faire DAZN avec le nouvel appel d'offres. Cela peut aussi permettre à Canal d'y être. Je l'espère beaucoup. Car avec Canal, on a connu une époque qui était incroyable ».

TV : Canal+ abandonne la Ligue 1 ! https://t.co/BCIMoMQVfi — Foot01.com (@Foot01_com) September 25, 2023

Et quant à savoir si l’objectif du milliard annoncé par Vincent Labrune est réaliste, « JMA » semble avoir quelques doutes mais se range derrière les objectifs et les prédictions de l’ex-président de l’Olympique de Marseille. « L'accord financier avec CVC est là pour montrer notre valeur. Il y a de bonnes raisons de penser que les choses sont bien lancées. Si Vincent et son équipe le pensent (que l’objectif du milliard est réalisable), je partage volontiers leurs prédictions » a analysé Jean-Michel Aulas, qui attend maintenant de savoir qui participera à l’appel d’offres pour les droits de la Ligue 1 et quels seront les montants engagés.