Canal+ : Abonnement gratuit ? Un beau clash Garétier-Sanfourche !

Dans : Ligue 1.

Canal+ ayant décidé de ne pas payer les 110ME de l'échéance d'avril à la Ligue de Football Professionnel. Certains abonnés demandent à ne plus avoir d'abonnement à régler.

Maxime Saada a adressé vendredi un courrier à la Ligue de Football Professionnel afin de la prévenir que le chèque de 110ME que Canal+ devait lui adresser le 5 avril pour régler une partie de droits TV du football n’allait pas être au rendez-vous. Constatant que la chaîne cryptée n’avait aucun match de L1 à diffuser, C+ estime ne pas avoir à respecter le contrat signé entre les deux parties. Une décision qui peut se comprendre mais qui fait tousser les abonnés, à qui Canal+ ne fait aucun cadeau sur le prix de l’abonnement mensuel. Et cette situation a provoqué un clash virtuel entre deux journalistes.

D’un côté, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL, première radio de France et de l’autre Geoffroy Garétier, journaliste de Canal+. Pour le premier, la chaîne payante doit aller au bout de sa logique. « Pas de matchs joués, pas de droits versés. En toute logique les prélèvements des abonnés seront donc suspendus dès le mois d’avril », a lancé, via Twitter, Philippe Sanfourche, qui s’est attiré les foudres de son confrère du service des sports de C+. « En ces temps de confinement ce serait bien, et décent, que chacun s’occupe de sa propre maison », a riposté Geoffroy Garétier. Pas de quoi faire taire le journaliste de RTL, lequel a fait remarquer qu’il fallait peut-être avoir une vision plus grande en ce moment. « En ces temps de confinement, la décence est de penser un peu plus global, et un peu moins maison », a fait remarquer Philippe Sanfourche. En attendant, Canal+ n’a pas parlé d’une baisse des tarifs sur les abonnements.