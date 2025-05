C'est fou Hein, Metz envoie Reims en L2 après un barrage renversant

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Barrage retour de la Ligue 1 :

Stade Auguste-Delaune.

Reims - Metz : 1-3 après prolongation (1-1 à l’aller).

Buts : Tia (57e) pour Reims ; Udol (78e), Alpha Touré (110e) et Hein (114e) pour Metz.

Dans un barrage retour sous grosse pression, le FC Metz a réussi l’exploit de renverser le Stade de Reims à l’extérieur (3-1 après prolongation) pour s’offrir une montée en Ligue 1.

Une semaine après un match nul 1-1 à l’aller, ce barrage retour s’annonçait tendu. Mais au terme d’une première période dominée par Reims, tous les acteurs rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0 à la 45e). Dès le retour de la pause, le club rémois tentait de faire la différence. Suite à une première occasion de la tête (50e), le jeune Tia ouvrait la marque d’un tir puissant du droit à bout portant (1-0 à la 57e). Malgré l’explosion de joie d’Auguste-Delaune, le club champenois n’arrivait pas à tenir le score, vu que dans le dernier quart d’heure de jeu, le capitaine messin Udol égalisait d’une frappe du gauche pleine de rage (1-1 à la 78e). Tout était donc à refaire dans ce barrage retour, surtout que malgré une fin de match de folie côté rémois, le score ne bougeait pas jusqu'à la fin du temps réglementaire (1-1 à la 90e).

Durant la prolongation, Ito tentait bien sa chance (101e), mais c’est le jeune Alpha Touré qui faisait la différence en faveur de Metz en inscrivant son premier but après un magnifique service de Hein en talonnade (1-2 à la 111e). Quelques minutes plus tard, le passeur décisif se transformait en buteur en lobant Diouf des 30 mètres après un contre assassin pour sceller le sort de cette rencontre (1-3 à la 114e). La messe était donc dite, et les Grenats tenaient bons jusqu’au bout pour s’offrir une remontée en L1, un an après leur descente dans ce même barrage contre l’ASSE. Du côté de Reims par contre, c’est la douche froide puisque le club de Jean-Pierre Caillot a tout perdu en l’espace de quelques jours entre la finale de Coupe de France face au PSG et ce barrage, qui envoie Reims en L2 après une fin de saison catastrophique…