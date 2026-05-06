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Brice Samba

Brice Samba privé du choc OM-Rennes (officiel)

Ligue 106 mai , 20:08
parMehdi Lunay
1
Coup dur pour le Stade Rennais dans un choc capital pour une qualification européenne. Réunie ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a confirmé la suspension de Brice Samba contre l'OM dimanche 17 mai prochain.
Le gardien international français avait été averti contre Lyon sur le penalty du deuxième but lyonnais. Néanmoins, Rennes contestait le carton jaune et affirmait que la faute venait de Mousa Al-Tamari. La sanction a été finalement maintenue. C'est le cinquième avertissement consécutif pour Brice Samba, occasionnant une suspension dès le mardi 12 mai. Son dernier match de Ligue 1 aura lieu contre le Paris FC ce dimanche. C'est le jeune Mathys Silistrie qui fera face au Vélodrome et à Marseille le week-end suivant.
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Derniers commentaires

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L'arbitrage 😂😂😂😂🫣

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Apres j ai de la place pour l autre mollet a la jambe gauche pour un autre tatouage étoile eiffel 😉😊😊😊💪

Brice Samba privé du choc OM-Rennes (officiel)

Abusé que le jaune ne soit pas annuler pour Samba et remis à Al Tamari, c’est lui qui fait la faute et non Samba

TV : Bayern Munich - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Détend toi mon mignon c'est du second degré. Victoire et qualification des Parisiens !

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Mais on kiff a mort ...😍😍🥰 c est fou de se rendre malade juste pour du foot mais MERDE on aime trop ça !!🤪😁😄....allez PANAME on est pas rendu a 23h

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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