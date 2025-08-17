Brest - Lille ‍: les compos (15h00 sur Ligue1+)

Brest - Lille : première journée de Ligue 1 au stade Francis Le Blé

Compo de Brest : Majecki - Lala, Chardonnet (c), Le Cardinal, Locko - Lees-Melou, Magnetti, Doumbia - Del Castillo, Ajorque, Baldé

Compo de Lille : Özer - Touré, Perraud, Ngoy, Alexsandro - Correia, André (c), Haraldsson, Mukau - Broholm, Giroud

 