Brest - Lille ‍: les compos (15h00 sur Ligue1+)

Dans : Ligue 1.

Par Nathan Hanini

Brest - Lille : première journée de Ligue 1 au stade Francis Le Blé

Compo de Brest : Majecki - Lala, Chardonnet (c), Le Cardinal, Locko - Lees-Melou, Magnetti, Doumbia - Del Castillo, Ajorque, Baldé

Voici le 1⃣1⃣ brestois pour affronter le @losclive ce dimanche à 15h dans le cadre de la 1ère journée de @Ligue1 ⚔ pic.twitter.com/jm8f307Ukr — Stade Brestois 29 (@SB29) August 17, 2025

Compo de Lille : Özer - Touré, Perraud, Ngoy, Alexsandro - Correia, André (c), Haraldsson, Mukau - Broholm, Giroud