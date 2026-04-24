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Stade Francis-le-Blé

Brest - Lens : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ligue 124 avr. , 19:56
parMehdi Lunay
12
31e journée de Ligue 1
Compo du Stade Brestois : Coudert - Guindo, Coulibaly, Chardonnet, Lala - Chotard, Magnetti, Tousart - Dina Ebimbe, Ajorque, Del Castillo
Compo du RC Lens : Risser - Ganiou, Sarr, Masuaku - Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol - Sotoca, Saïd, Sima
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Et nous sommes nombreux a vouloir te garder avec nous la prochaine saison

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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