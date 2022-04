Brest foudroie les rêves européens de l'OL

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 33e journée

Stade Francis le Blé

Brest-OL 2-1

Buts : Mounié (27e sur pen.), Cardona (74e) pour Brest ; Dembélé (71e) pour l’OL

Dans sa folle remontée vers les places européennes, l'OL devait gagner à Brest. La domination lyonnaise était réelle mais cela restait trop stérile pour les hommes de Peter Bosz. Contre le cours du jeu, Brest ouvrait le score sur penalty par Mounié après une main malheureuse de Lukeba. Lyon poussait ensuite et trouvait la faille via Dembélé. Mais, l'OL ne tenait le nul que trois minutes. Un oubli sur corner et Cardona offrait le succès aux siens. Huitième, l'OL est distancé ce soir par les sept premiers. L'Europe n'est plus qu'un mirage. Brest est 12e et quasi maintenu.