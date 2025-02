Brest en danger à Nantes, il lance l'alerte

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Brest et Nantes se retrouvent pour la troisième fois de la saison ce vendredi en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Une affiche redoutée par Eric Roy malgré les deux victoires face aux Canaris cette saison.

Nantes est une équipe contre qui le Stade Brestois n’a pas de difficulté cette saison. Le SB29 l’a emporté en championnat au match aller et en 16e de finale de la Coupe de France et a donc toutes les raisons d’aborder avec confiance ce déplacement à La Beaujoire, ce vendredi lors de la 21e journée de Ligue 1. C’est en réalité tout l’inverse. Sur ses gardes, Eric Roy se méfie de l’esprit de revanche des hommes d’Antoine Kombouaré et s’attend à souffrir lors de ce court déplacement en Loire-Atlantique.

𝗝𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 ! 🔴⚪

🆚 FC Nantes

⌚ 19h

🏟️ Stade de la Beaujoire

📱 #FCNSB29

📺 DAZN 👉 https://t.co/Tvr6Zg0GLI pic.twitter.com/P2Bmwa2UH4 — Stade Brestois 29 (@SB29) February 7, 2025

« On essaie de mettre en garde les joueurs. Les Nantais, si je suis à leur place, je suis très revanchard. En plus, on va jouer chez eux, c’est un élément à prendre en compte. C’est un stade incroyable, il y a une super ambiance. Clairement, on va avoir un match très compliqué. J’ai une question pour vous : combien de matches Nantes a perdu le match depuis le 24 novembre ? Deux, contre nous. Dans l’intervalle, ils ont joué Lyon, Lille, Monaco. Cette équipe est sur une bonne dynamique » prévient Eric Roy, très prudent avant ce match contre Nantes et cela même si Brest est également en bonne forme ces dernières semaines.

Nantes a soif de revanche contre Brest

Le club breton a tout de même raison de se méfier car Antoine Kombouaré rêve d’inverser la tendance en parvenant enfin à terrasser son rival nantais ce vendredi. « Moi, ça commence à me bassiner ces matches contre Brest qu’on finit toujours pas perdre. Sur les cinq derniers matches, c’est quatre revers et un nul. Donc on en a ras le bol, j’aimerais que ça change » a prévenu l’ancien coach du Paris Saint-Germain. Huitième de Ligue 1, Brest est bien remonté au classement et abordera ce choc sans pression au contraire de Nantes, toujours très proche de la zone de relégation avec seulement 3 points d’avance sur Saint-Etienne, actuel barragiste.