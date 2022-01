Bordeaux explose en vol, Rennes fait un festival

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Rennes bat Bordeaux 6-0

Buts : Terrier (32e), Bourigeaud (43e), Laborde (61e), Truffert (69e), Guirassy (89e, 90e+2)

Expulsion : Sissokho (50e) pour Bordeaux

Déjà plombés par des problèmes en interne, Bordeaux a souffert face à Rennes sur la pelouse du Roazhon Park. Les Rennais dominaient largement une inoffensive équipe bordelaise, trouvant la faille deux fois en première période par Terrier puis Bourigeaud. En début de seconde période, Issouf Sissokho laissait les Bordelais à dix et Rennes enfonçait rapidement le clou. Laborde, comme Terrier avant lui, inscrivait son 10e but de la saison. Truffert puis Guirassy donnaient encore plus d'ampleur au score ensuite. Rennes reprend donc sa quatrième place à Lens avec 34 points, Bordeaux reste scotché à la 17e place avec 17 unités.