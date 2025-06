Bordeaux et l'OM se partagent un triste record

Dans : Ligue 1.

Par Nathan Hanini

La Ligue 1 est terminée depuis quelques semaines et les clubs préparent un à un le passage devant la DNCG afin de faire valider les budgets pour la saison prochaine. Mais cette saison, la France a battu un triste record en tribune.

Lors de la fin de la saison, la Ligue de football professionnel (LFP) publie comme chaque année le bilan des affluences des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Cette saison, l’élite du football français a rassemblé en moyenne 27 948 spectateurs par match cette saison, meilleure moyenne de l’histoire. Dans un communiqué, la LFP précise également qu’avec « 8,55 millions de spectateurs cumulés sur les 34 journées de la saison 2024-2025, la compétition franchit un nouveau cap, enregistrant une hausse de 3% par rapport à la saison précédente. » Cependant d’autres records moins reluisants ont été battus. Ceux des encadrements et interdictions de déplacements.

Des supporters de plus en plus contrôlés

Toujours plus nombreux au stade, mais aussi toujours plus contrôlés, entravés et dissuadés de s'y rendre. 236 arrêtés d'encadrement cette saison (196 en 23/24, +20 %) et 54 interdictions (53 en 23/24 et 26 en 22/23) : tous les records ont été battus. https://t.co/jA2XPi24yT — ORTFr (@ORTFr) May 30, 2025

L’Observatoire de la Répression des Tribunes Françaises a publié sur le réseau social X, un récapitulatif des sanctions prononcées par la Fédération française de Football et la LFP cette saison. Au total, ce sont 236 arrêtés d’encadrement prononcés par les instances. Soit une augmentation de 20% par rapport à la saison passée. Cinquante-quatre interdictions ont été prononcées contre 53 en 2023/2024. Parmi les clubs les plus sanctionnés, les Girondins de Bordeaux caracolent en tête des interdictions de déplacements, suivi de l’Olympique de Marseille. Cinquante-deux fermetures de tribune ont été prononcées par la LFP contre 40 la saison passée. Bastia et Saint-Etienne ont été les principales équipes concernées avec sept fermetures. Cependant, les fermetures de parcage ont diminué par rapport aux saisons précédentes. Seulement trois ont été prononcés cette saison contre 14 l’an passé.