Bordeaux en L2, l'OM n'ira pas en C1, la science a parlé

Par Nicolas Issner

Les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille pourraient être les grands perdants de cette saison en Ligue 1. Battus ce week-end, les deux clubs historiques sont en mauvaise posture au classement à onze journées de la fin du championnat.

Rien ne va plus en Gironde pour les Marine et Blanc, en position de lanterne rouge du championnat. Présents dans l'élite du football français depuis 30 ans, les Bordelais flirtent avec la Ligue 2 à la suite de leur défaite (0-2) concédée au Matmut Atlantique face à l'ESTAC. Comme depuis le début de saison, les Girondins de Bordeaux ont encaissé au moins un but et n'affichent pas un seul clean sheet. Un record en Europe tout comme leur défense transpercée 65 fois, la pire en France. De son côté, l'Olympique de Marseille a aussi été battu à domicile par l'AS Monaco, (0-1). Avec un point pris sur neuf possible, les Marseillais sont troisièmes de Ligue 1 à une unité de Rennes qui revient en trombe. Bordeaux en L2 et l'OM privé de Ligue des champions, on s'y dirige et le site américain FiveThirtyEight le souligne. Basé sur les statistiques et des algorithmes, ce site publie après chaque journée de Ligue 1 une analyse la plus pointue possible, comme elle le fait sur l'ensemble des sports mondiaux, mais aussi des élections et de l'ensemble des sujets où les datas sont utilisées.

Bordeaux en Ligue 2 à 66%, PSG, Nice et Rennes sur le podium

⏱ 90’ | 0️⃣ - 1️⃣



L'OM s'incline face à Monaco. Prochain 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 jeudi avec la réception de Bâle à l'@orangevelodrome en @europacnfleague. #OMASM pic.twitter.com/RljpoK5xDZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 6, 2022

Le site en question donne 34% de chances aux Girondins de Bordeaux de rester en Ligue 1. Seul le FC Metz fait pire. Bons derniers de la classe avec 22 points, David Guion et ses hommes n'ont gagné que quatre matchs cette saison dans l'élite. Et les onze prochaines journées s'avèrent compliquées avec un déplacement au Parc des princes ce dimanche pour y affronter le PSG. Il y aura notamment des voyages chez le LOSC, l'Olympique Lyonnais et enfin la réception de Nice, dauphin du PSG. Un peu plus au sud, l'OM n'en finit plus de caler et voit ses poursuivants se rapprocher pour une qualification en Ligue des champions. Le Stade Rennais n'est qu'à un point, Strasbourg à trois unités. Pour FiveThirtyEight, les Olympiens ont 29% de chances d'aller en Ligue des champions la saison prochaine contre 49% pour les Rennais. Dans les autres équipes de tête, l'OL est annoncé cinquième et son rival stéphanois au seizième rang. Paris serait champion, enfin Metz accompagnerait Bordeaux en Ligue 2 et Troyes jouerait le barrage. Un classement cohérent ?