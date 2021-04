Avant le Bayern, Lille fait perdre la tête à Neymar et au PSG

Dans : Ligue 1.

31e journée de Ligue 1

Parc des Princes

Lille OSC bat le Paris Saint-Germain 1-0

But pour Lille : David (20e)

Expulsions : Neymar (90e) pour le PSG, Djalo (90e+1) pour Lille

Le Paris Saint-Germain ne pouvait pas plus mal préparer son quart de finale aller de la Ligue des Champions. A quatre jours du premier choc face au Bayern Munich, les Parisiens se sont inclinés à domicile contre Lille (0-1) ce samedi. Et l’on ne peut pas dire que les Lillois ont volé cette précieuse victoire. Certes, les hommes de Christophe Galtier ont beaucoup défendu mais le milieu composé d’André et Soumaré a dominé les débats face à une équipe francilienne peu inspirée, à l’image d’un Kehrer à la ramasse et malchanceux sur l’ouverture du score de David (0-1, 20e) !

Ce sont pourtant les locaux qui s’étaient procurés les meilleures situations en première période. Mais Neymar manquait sa reprise acrobatique, tandis que Mbappé et Kean se heurtaient à un très bon Maignan. Cette physionomie ne plaisait pas au coach Mauricio Pochettino qui décidait de replacer Mbappé dans l’axe après la pause. Un choix qui ne donnait rien de bien différent dans le jeu puisque le PSG ne trouvait pas la profondeur. C’est plutôt sur un centre que Neymar se montrait dangereux, lui dont la tête n’était pas cadrée.

Neymar sera suspendu

Rien d’autre à signaler en termes d’occasion, si ce n’est une grosse occasion lilloise manquée par Yilmaz en contre et qui aurait pu coûter cher au LOSC. A noter que les deux équipes ont fini à 10 après les expulsions de Neymar et de Djalo dans le temps additionnel après une petite altercation. On peut comprendre la colère du Brésilien et du PSG, battus par un concurrent direct qui s’offre la tête de la Ligue 1 avec 3 points d’avance sur le champion en titre !