Auxerre - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Faudrait qu'un jour ils soient honnêtes et donnent la différence de salaire entre les deux équipes. Quand on verra que la différence c'est x20, x30 on comprendra peut-être mieux pourquoi l'amour du maillot est européen.
Depuis le départ de rabiot L OM est devenu plus fort sans lui
De zerbi il a jamais mis le même 11 il a déjà utilisé 28 joueurs depuis le début de la saison , ca veux dire il a un banc très riche
dit-il en venant rager sur un autre club
elle fait plaisir a voir cette équipe, ça fait un moment que j'avais pas été aussi fier de voir mon club, merci RDZ pablo et mehdi, c'est juste la 2ème année que je considère encore comme une année d'apprentissage du fait qu'on soit en LDC, déja hâte de voir ce que ça va donner l'an prochain mais avant on va bien savourer celle là en espèrant que ça continue sur ce rythme
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
Loading
🔵 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨 𝐚𝐮𝐱𝐞𝐫𝐫𝐨𝐢𝐬𝐞 ⚪ Voici notre 1⃣1⃣ pour débuter cette rencontre ⚔️ #TeamAJA #AJARCL
𝑯-𝟏 avant #AJARCL 🟢⚫️ Voici 𝒍𝒆 𝒐𝒏𝒛𝒆 aligné par le coach Pierre Sage pour débuter cette rencontre de @Ligue1 face à l'@AJA. 📋 Le défenseur #MadeInGaillette Ismaëlo Ganiou honore sa première titularisation dans l'élite. #FiersDEtreLensois