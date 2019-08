ASSE : Premier match à Geoffroy-Guichard, la LFP prend déjà cher

Dans : Ligue 1, ASSE.

A l’occasion du premier match de la saison à domicile, les supporters stéphanois sont déjà mécontents. Et il y a de quoi puisqu’à chaque sortie de leur équipe, les fans font l’objet de restrictions ou de mesures ne favorisant clairement pas leur présence. Au coup d’envoi du match face à Brest de ce dimanche, le Kop Sud, le seul ouvert à cette occasion, a ainsi énuméré les problèmes déjà rencontrés.

« La reprise vient d’être sifflée et déjà : J1 : Interdiction de centre ville à Dijon. J2 : GG amputé d’une tribune. J3 : Match décalé au mercredi. J4 : Interdiction d’aller à Marseille. Alors, la bière on s’en fout, on a surtout soif de libertés ! » ont envoyé les supporters stéphanois, qui savent que la saison va être longue et surtout compliquée pour eux si elle débute sur de telles bases.