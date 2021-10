ASSE-OL : Saint-Etienne sanctionné après le derby ?

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Les dossiers s’empilent sur le bureau des membres de la commission de discipline de la LFP, qui vont étudier le cas du derby ASSE-OL.

Depuis le début de la saison, les incidents se multiplient dans les stades de Ligue 1. Les événements les plus graves ont eu lieu à Nice et à Lens à l’occasion des matchs contre l’OM et Lille. Mais ce week-end, il y a également eu de petits débordements à Geoffroy-Guichard durant le derby entre l’ASSE et l’OL. Cette fois, il n’est pas question d’envahissement de terrain, mais la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel va se pencher sur les 70 engins pyrotechniques dénombrés pendant ce match. De plus, l’intrusion d’un supporter de l’ASSE interpellé sur la pelouse après le but de l’égalisation inscrit par Wahbi Khazri a également été signalée dans le rapport de l’arbitre. Saint-Etienne pourrait donc être sanctionné pour ces deux incidents.

Le dossier examiné la semaine prochaine

Il faudra cependant attendre au minimum une semaine avant de connaître les sanctions prononcées à l’encontre de l’ASSE. Et pour cause, L’Equipe rapporte dans son édition du jour que la commission de discipline de la LFP qui se réunie ce mercredi ne se penchera pas sur le derby. En effet, deux autres dossiers vont être examinés aujourd’hui, ceux des matchs Lens-Lille et Angers-OM. Dans le derby du nord, la pelouse avait été envahie à la mi-temps et les supporters de Lens avaient tenté d’en découdre avec ceux de Lille au pied du parcage visiteur, faisant quelques blessés. En ce qui concerne la rencontre entre le SCO et l’OM, c’est à la fin du match que les incidents avaient éclaté et que les supporters des deux camps s’étaient opposés même si tout était assez vite rentré dans l’ordre. Reste maintenant à voir quelles décisions seront prises par les membres de la commission de discipline de la LFP, beaucoup trop sollicités en ce début de saison…