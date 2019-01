ASSE : Le 0-5, les Verts peuvent dire merci à l'OL !

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

En préambule du derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, Willy Sagnol a révélé quelle est l'équipe qui a le plus à perdre dans ce match.

Ce week-end, le choc du dimanche soir aura vraiment de l'allure en Ligue 1. Dèjà chaud grâce à la rivalité qui existe entre Saint-Etienne et Lyon, ce derby s'annonce plus que bouillant. Car les deux formations ennemies se suivent au classement du championnat, le club du Forez étant troisième avec deux points d'avance sur la formation rhodanienne. Autant dire que ce duel au sommet vaut son pesant d'or. Dimanche, l'ASSE et l'OL vont donc jouer très gros pour la suite de leur saison. Et selon Willy Sagnol, c'est clairement le groupe de Bruno Genesio qui aura la pression à Geoffroy-Guichard, parce que Lyon n'a plus gagné en L1 depuis le 16 décembre dernier.

« Saint-Etienne sur le podium aujourd’hui, c’est le derby de la saison dernière, le 5-0 à domicile. Ce jour-là, il y a eu une vraie prise de conscience de la part des dirigeants, des joueurs, des supporters. Il y a eu le départ de Garcia dans la foulée, des décisions qui ont été prises et Jean-Louis Gasset arrivé un peu sur la pointe des pieds en décembre avant de reprendre la main pour les résultats que l’on sait. C’est Lyon qui a la pression. Dans le jeu, Lyon, c’est moins bien depuis la qualification en 8es de finale de la Ligue des champions. Une petite décompression ? Un soulagement ? Un trop gros focus sur le match de Barcelone ? Dans les contenus, on avait l’habitude d’une équipe capable du meilleur comme du pire. Là, on a une équipe normale, ce qui ne l’est pas par rapport à la qualité de ses joueurs. La dynamique elle est très clairement pour Saint-Etienne », a lancé, sur RMC Sport, le consultant, qui sait pourtant que l'OL est capable de se transcender dans ce genre de match, comme cela avait été le cas la saison dernière, quand Lyon avait humilié Sainté au Chaudron (0-5). Mais selon l'ancien stéphanois, c'est ce match qui avait agit comme un véritable déclic dans le Forez, faisant comprendre qu'il était l'heure de tout changer pour lancer une dynamique bien plus intéressante.