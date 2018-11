ASSE-FCN : De l’inédit dans l’interdiction des supporters

Dans : Ligue 1, ASSE, FC Nantes.

Ce n’est même plus une nouveauté, même les matchs classiques de notre championnat font l’objet de procédures visant à interdire les supporters adverses d’être présents.

C’est le cas pour le match de ce vendredi entre Saint-Etienne et Nantes, où aucun représentant de la Maison Jaune ne sera en tribune. Et pourtant, aucune interdiction n’a été prise par les instances ni les autorités. La raison alors ? Le FC Nantes a renoncé à commercialiser des places dans l’espace visiteurs en raison des contraintes imposées pour ce déplacement par la Préfecture de la Loire. Une semaine seulement avant le match, le club de Nantes a appris que le déplacement individuel des supporters ne serait pas autorisé alors que cela avait été le cas dans un premier temps. Des contraintes rajoutées qui empêchent le FC Nantes d’organiser ce déplacement de manière correcte, et ont provoqué le coup de gueule du FCN.

« Le club avait tout mis en œuvre auprès de la Préfecture de la Loire, du club de l’ASSE et des autorités locales pour permettre aux supporters nantais de se déplacer dans les meilleures conditions. Malgré ces démarches, la Préfecture de la Loire a imposé au FC Nantes et à ses supporters plusieurs mesures restrictives », a déploré le FC Nantes, dans un communiqué salué par les supporters des deux camps, excédés de voir les interdictions sous toutes ses formes se reproduire chaque week-end.