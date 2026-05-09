ICONSPORT_266854_0018
Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne

ASSE - Amiens : Les compos (20h sur BeInSports1)

Ligue 109 mai , 19:14
parCorentin Facy
0
34e journée de Ligue 2
ASSE : Maubleu - Appiah, Le Cardinal, Bernauer, Old - Cardona, Gadegbeku, Kanté, Boakye - Stassin, Duffus
Amiens : Sauvage - Chabane, Monconduit, Bakayoko - Leautey, Fofana, Kandil, Kaiboue, Louis - Ntamack, Rafii

Ligue 2

09 mai 2026 à 20:00
Saint-Étienne
Duffus7'Duffus40'Davitashvili69'
3
0
Live70'
Amiens SC
Chronologie
Composition
Statistiques
But
69
Z. Davitashvili
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
68
ENTRE
M. Manitu
Amiens SCAmiens SC
SORT
S. Ntamack Ndimba
Amiens SCAmiens SC
Remplacement
68
ENTRE
A. Lô
Amiens SCAmiens SC
SORT
T. Monconduit
Amiens SCAmiens SC
Remplacement
67
ENTRE
E. Somon
Amiens SCAmiens SC
SORT
C. Louis
Amiens SCAmiens SC
Voir Les Détails Complets Du Match
Articles Recommandés
ICONSPORT_361265_0016
OM

Les joueurs manipulés, l’OM s’est fait griller

Danois ICONSPORT_365598_0248
OL

OL : Un coup de génie financier avec ce futur international français ?

ICONSPORT_365938_0060
Premier League

PL : Manchester City ne lâche pas Arsenal

ICONSPORT_364140_0145
Bordeaux

N2 : Bordeaux gagne et reste en vie pour la montée

Fil Info

09 mai , 21:28
Dijon revient en Ligue 2, Sochaux y est presque
09 mai , 21:00
Les joueurs manipulés, l’OM s’est fait griller
09 mai , 20:30
OL : Un coup de génie financier avec ce futur international français ?
09 mai , 20:23
PL : Manchester City ne lâche pas Arsenal
09 mai , 20:12
N2 : Bordeaux gagne et reste en vie pour la montée
09 mai , 20:10
L'agent de Julian Alvarez veut le faire signer au PSG
09 mai , 19:50
OM : L'étonnante vérité sur le dossier Massara
09 mai , 19:30
Le PSG en rêvait, il négocie avec Manchester United
09 mai , 19:17
OL : Le groupe dévoilé pour le match à Toulouse

Derniers commentaires

OM : Greenwood à Tottenham, De Zerbi lance l’assaut

Je vais en parler à mon clebs

OL : Les miracles du mercato vont rapporter gros

Mais tu rêves sérieux ????

OL : Un coup de génie financier avec ce futur international français ?

POURQUOI un milieu défensif , parce qu'il a fait un match sur 53 en MD ?

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Ha quel méga seum merci continues ça fait trop plaisir 😂👍

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Tapie sors de ce corps 💀😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

Loading