Arbitrage en Ligue 1 ‍: Ils mentent tous ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L'arbitrage est au coeur de toutes les discussions depuis le début de la saison, et cela ne s'arrêtera jamais tant les dés sont pipés à leur encontre.

Depuis quelques mois, les critiques pleuvaient sur les arbitres à chaque week-end de Ligue 1. A chaque décision contraire, les réactions fusaient des joueurs, des entraineurs, puis des directeurs sportifs et des présidents. Forcément, cela a fini par déborder avec la crise de nerfs de Pablo Longoria à Auxerre, qui a parlé de « corruption » et de « championnat de m… » avant de se rétracter. Cela ne l’a pas empêché de se prendre 15 matchs de suspension de toute fonction officielle par la commission de discipline ce mercredi soir. De quoi calmer les ardeurs des dirigeants de clubs avec les arbitres, qui se sont unis comme jamais pour porter plainte contre le président de l’OM ?

Les arbitres français reconnus à l'étranger

Ce sera le cas pendant quelques instants, avant que le naturel ne reprenne sa place. Dans un édito au vitriol comme il sait le faire, Vincent Duluc a expliqué dans L’Equipe que les hauts responsables des clubs de Ligue 1 n’avaient aucune volonté de changer leur comportement, ou d’oeuvrer pour une plus grande sérénité autour des matchs. Leur seul but est de tout faire, y compris mettre la pression sur les arbitres, pour essayer de faire gagner leur équipe.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2025

« Les clubs et leurs dirigeants mentent lorsqu'ils réclament une égalité de traitement. Ils se fichent complètement de cette égalité. Ils considèrent, plutôt, que les pressions sur l'arbitrage aident à la performance et que l'arbitre étant un homme, leurs gesticulations pourront influer sur le match à venir. Ensuite, soit ils ont le sentiment d'avoir pesé, auquel cas l'affaire est très grave, soit ils sont scandalisés que cela n'ait servi à rien, et l'affaire est très grave. Curieusement, ils ne parlent pas de l'arbitrage les soirs de victoire. Curieusement, pour des hommes tellement attachés à la justice et à la vérité, ils n'avouent jamais avoir été favorisés par une décision indue », a balancé la plume de L’Equipe, pour qui le fameux débat sur le niveau des arbitres français doit rester réservé au niveau des supporters, et pas au-delà.

Il faut dire que nos sifflets sont considérés comme parmi les meilleurs du continent, et certains clubs européens se réjouissent même d'être arbitrés par des officiels français, comme l'AS Roma l'avait fait savoir la semaine dernière. Il suffit de voir ce qui se dit chaque week-end en Espagne, au Portugal, en Turquie, en Belgique, en Italie et en Angleterre pour se rendre compte que les décisions arbitrales feront toujours parler, et provoqueront toujours le « scandale » du club qui pense en être victime.