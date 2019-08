Après le PSG, Rennes confirme et passe leader

Dans : Ligue 1, Rennes, RCSA.

Rennes bat Strasbourg 2-0

Buts pour Rennes : Grenier (16e), Niang (54e)

Expulsion : Ndour (84e) à Strasbourg

Rennes confirme son très bon début de saison, avec une victoire impeccable à Strasbourg (0-2).

Chaude après-midi à Strasbourg, où la Meinau était bouillante pour ce match entre deux clubs européens. Rennes frappait le premier par Grenier, d’un but d’avant-centre vraiment pas dans son registre (0-1, 16e). La suite était plus confuse, avec beaucoup de fautes, et un pénalty finalement attribué après la VAR, mais manqué par Martin (40e).

Après la pause, Rennes se montrait plus précis, et faisait la différence par l’inévitable Niang (0-2, 54e). Dès lors, Strasbourg marquait le pas et laissait les Bretons s’imposer pour prendre tout simplement la première place de Ligue 1 avec trois victoires, en attendant Nice et Lyon un peu plus tard.