Après Hanouna, l'ARCOM va frapper pendant PSG-OM

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'affiche PSG-OM de dimanche soir va attirer du monde devant les écrans. Du côté de l'Arcom, on prépare une attaque d'envergure pour rendre fous ceux qui suivent le match en piratant la Ligue 1.

Ils sont nombreux à se vanter de pouvoir regarder la Ligue 1 via des moyens illégaux. Et si vendredi, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont lancé une campagne de communication contre le piratage, ce n'est probablement pas un hasard. Alors que DAZN diffusera dimanche le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, c'est un véritable blitzkrieg qui se prépare dans les locaux de l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) depuis plusieurs jours. A en croire L'Equipe, en accord avec les différents diffuseurs, les autorités ont prévu de frapper fort avant et pendant le classique de la Ligue 1 afin de faire tomber un maximum de sites illégaux et ainsi contrarier les clients de ces serveurs pirates.

L'ARCOM veut dézinguer le piratage après Cyril Hanouna

Dans les colonnes du quotidien sportif, on apprend que tout est coordonné afin que des centaines de milliers de téléspectateurs n'ayant pas d'abonnement légal voient apparaître un écran noir dimanche soir plutôt que le match PSG-OM en direct du Parc des Princes. « L’Arcom prépare une nouvelle opération commando, en programmant secrètement le blocage d'une centaine d'offres pirates autour du match retour (...) Les diffuseurs, via l'Association pour la protection des programmes sportifs (APPS), se sont en effet accordés sur des blocages collectifs autour de cette affiche et sur deux créneaux horaires, ceux de 20h15 et de 21h15 », précise Sacha Nokovitch.

L'abonnement aux diffuseurs officiels est essentiel pour l'économie du Paris Saint-Germain. Alors pour faire gagner votre équipe, choisissez une offre légale.



Ensemble, disons STOP au piratage ❌.#Ligue1McDonalds @DAZN_FR @beinsports_FR pic.twitter.com/B4SDZbEOEC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 14, 2025

Conscient que les pirates avaient régulièrement un coup d'avance sur le plan technique, l'Arcom vient d'investir plus de 200.000 euros afin de se montrer plus efficace, même si totalement supprimer le piratage est évidemment impossible. L'essentiel pour l'autorité de régulation est de rendre l'accès aux matchs le plus complexe possible, notamment en travaillant encore plus efficacement avec les fournisseurs d'accès internet et les GAFA. En tout cas, on verra dimanche soir sur les réseaux sociaux si cette opération fait des dégâts. On se souvient que lors du match aller au Vélodrome, le OM-PSG avait battu des records de visionnage via des sites illégaux.