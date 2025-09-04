Antonetti démolit Bielsa, c'est l'hilarité générale

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Frédéric Antonetti s'en est violemment pris à Marcelo Bielsa dans un entretien accordé à So Foot. Le Corse estime que son homologue argentin était un entraineur particulièrement faible.

Les techniciens étrangers qui officient en Ligue 1 bénéficient-ils d'un traitement de faveur par les médias français ? C'est en tout cas ce que pointent du doigt de nombreux entraineurs originaires de l'Hexagone, lesquels affirment régulièrement qu'ils ne valent pas moins que leurs homologues venus d'ailleurs. Dans une récente interview accordée à So Foot, Frédéric Antonetti relance d'ailleurs le sulfureux débat. Le Corse de 64 ans a profité de cette tribune pour critiquer ouvertement Marcelo Bielsa, ancien coach de l'OM et du LOSC. Des propos qui ont fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.

Bielsa est le meilleur entraîneur du monde… pic.twitter.com/urO2Ssh0LA — Actu Foot (@ActuFoot_) September 4, 2025

« C’est un personnage un peu particulier. J’aurais adoré jouer contre lui parce que c’est d’une facilité… Franchement, tactiquement, c’était très faible. Meilleur entraîneur du monde d’après Guardiola… Mais bon, je n’ai pas vu ça. Rappelez-vous, quand il quitte Marseille, il perd 1-0 contre Caen. Il s’est fait manger. C’était très déséquilibré, des espaces énormes… Je pense que c’est un homme bien, sincère, honnête, mais quand on voit jouer ses équipes, ce n’est pas le haut niveau », a lancé Frédéric Antonetti. De quoi provoquer l'hilarité générale sur X (anciennement Twitter).

« Loin de moi l'idée de défendre Bielsa mais les équipes d'Antonetti ont toujours été abominables, tout ce qu'on déteste dans le football », « Pour un mec qui proposait rien avec ses équipes, c'est fort », « T'es le pire coach de l'histoire de la Ligue 1, quel culot », lit-on, en substance, dans les réactions aux propos de Frédéric Antonetti. L'ancien entraineur du FC Metz, du LOSC ou du SC Bastia, n'a visiblement pas beaucoup de soutien dans sa démarche.