Angers - Paris FC : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Icon Sport

Publié Dans : Ligue 1.
Par Hadrien Rivayrand

La composition de Angers : Koffi - Arcus, Camara, Lefort, Hanin - Belkhdim, Belkebla - Raolisoa, Mouton, Chérif - Lepaul

La composition du PFC : Nkambadio - Chergui, Mbow, Kolodziejczak, Sangui - Kebbal, Doucet, M. Lopez, Simon - Hamel, Krasso

 