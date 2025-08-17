Angers - Paris FC ‍: Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

La composition de Angers : Koffi - Arcus, Camara, Lefort, Hanin - Belkhdim, Belkebla - Raolisoa, Mouton, Chérif - Lepaul
Le 𝗫𝗜. ⚔️#SCOPFC pic.twitter.com/AGPxMXZchQ— Angers SCO (@AngersSCO) August 17, 2025
La composition du PFC : Nkambadio - Chergui, Mbow, Kolodziejczak, Sangui - Kebbal, Doucet, M. Lopez, Simon - Hamel, Krasso
𝑳𝑨 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑶𝑺𝑰𝑻𝑰𝑶𝑵 😤— Paris FC (@ParisFC) August 17, 2025
Notre 𝑶𝑵𝒁𝑬 pour débuter cette première rencontre de @Ligue1 face à Angers 🔥
🔵⚪️ #CertifiéParis | #SCOPFC pic.twitter.com/L4uaJS0ZpP