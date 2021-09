Angers-OM : La LFP annonce les premières sanctions

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après les incidents survenus sur la pelouse du Stade Raymond Kopa entre les supporters de l’OM et ceux d’Angers, mercredi soir lors du match nul entre le SCO et Marseille (0-0), la commission de discipline de la Ligue s’est réunie en urgence ce jeudi soir. Et les premières sanctions sont donc tombées, avec des punitions pour les ultras.

« Au regard des graves débordements intervenus après la rencontre Angers SCO – Olympique de Marseille (7ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire les deux mesures suivantes : Fermeture de la tribune Coubertin du stade Raymond-Kopa jusqu'au prononcé de la mesure définitive. La rencontre Angers SCO – FC Metz programmée le dimanche 3 octobre 2021 à 15h est concernée par cette mesure conservatoire. Fermeture du parcage visiteurs de l'Olympique de Marseille pour les matchs disputés à l'extérieur jusqu'au prononcé de la mesure définitive. La rencontre LOSC Lille – Olympique de Marseille programmée le dimanche 3 octobre 2021 à 17h est concernée par cette mesure conservatoire », annonce, dans un communiqué, la LFP , qui pourrait prendre d’autres sanctions le 6 octobre prochain.