angers rennes les compos 15h sur ligue 1 iconsport 268442 0144 398149

Angers - Lens : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Ligue 130 nov. , 16:19
parHadrien Rivayrand
0
La composition de Angers : Zinga – Arcus, Camara, Lefort, Ekomié – Belkebla (cap.), Abdelli – Belkhdim, Mouton, Sbaï – Chérif
La composition de Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol – Thauvin, Saïd, Edouard
0
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme et résultats de la 14e journée

ICONSPORT_278574_0134
Ligue 1

Ligue 1 : Brest fait chuter Strasbourg

ICONSPORT_278174_0137
Premier League

Cherki pour 40 ME, City remercie l'OL du cadeau

ICONSPORT_278492_0135
OM

OM : 60 ME pour Greenwood, Naples va droit au but

Fil Info

17:05
L1 : Programme et résultats de la 14e journée
17:04
Ligue 1 : Brest fait chuter Strasbourg
17:00
Cherki pour 40 ME, City remercie l'OL du cadeau
16:30
OM : 60 ME pour Greenwood, Naples va droit au but
16:18
Chelsea - Arsenal : Les compositions (17h30 sur CANAL+ SPORT 360)
16:00
Corentin Tolisso met son nez dans les comptes de l'OL
15:30
L'OM a « torturé » Chancel Mbemba
15:00
Le coach du Barça n'en peut plus

Derniers commentaires

Ligue 1 : Brest fait chuter Strasbourg

Presque logique, quand tu joue une équipe qui doit rencontrer 4 "grosses" équipes en 5 matchs il y a danger (Strasbourg, Monaco, Rennes, Auxerre et Lyon) Tout comme Lorient (Nice, OL, Strasbourg, Metz et Monaco) Un gros tombera pourvu que ce ne soit pas nous

Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco

Il est beau ton blaze.. et tu te dis supporter du PSG....sacré tocard !.

OM : De Zerbi s'est planté et se fait démolir

Parce que L OM joue tout les 3 jours, il faut faire tourner

Benzema à l'OL, le roi du mercato s'enflamme

Sérieusement , même avec un "petit" salaire venir 2 ans à l'OL et prendre en main les jeunes AC du club serait un sacré challenge. Pour ça il faudrait qu'il n'ait pas de grosse proposition d'un autre club L'argent , quand on en a déjà, ne fait pas tout

PSG : Beraldo vendu pour 35ME à Chelsea, une offre de rêve

Bye beraldo et on prend tati de nantes a sa place

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2914923351421
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221471625196
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
171445520191
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Brest
16144461924-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14133551320-7
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

Loading