Angers - Lens : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Benzema à l'OL, le roi du mercato s'enflamme

Sérieusement , même avec un "petit" salaire venir 2 ans à l'OL et prendre en main les jeunes AC du club serait un sacré challenge. Pour ça il faudrait qu'il n'ait pas de grosse proposition d'un autre club L'argent , quand on en a déjà, ne fait pas tout