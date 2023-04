Angers gagne enfin, c’est Lille qui trinque !

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

30e journée de Ligue 1

Stade Raymond Kopa

Angers SCO bat le LOSC 1-0

But pour Angers : Sabanovic (84e)

Evénement au Stade Raymond Kopa ! Privé de victoire depuis 21 matchs, Angers a retrouvé le goût du succès contre Lille (1-0) ce samedi. Un résultat inattendu, surtout après la première période dominée par les Lillois. Sans un excellent Bernardoni dans la cage, Angel Gomes et le défenseur central Alexsandro auraient enfoncé la lanterne rouge avant la pause. Le LOSC avait laissé passer sa chance et le SCO devenait beaucoup plus menaçant dans le deuxième acte.

La réaction angevine

Cette fois, c’est l’autre gardien, à savoir Chevalier, qui enchaînait les arrêts, notamment sur la reprise de Bentaleb ! Lille commençait peut-être à se dire qu’un match nul n’était pas un si mauvais résultat. Seulement voilà, après un nouvel arrêt, Chevalier ne pouvait pas empêcher Sabanovic (1-0, 84e) de le tromper à bout portant ! Grosse désillusion pour le club nordiste qui perd encore du terrain dans la course à l’Europe face à un adversaire quasiment condamné à la descente.