Amiens-Reims, l'arbitre et la LFP accusés du report

Dans : Ligue 1.

Mercredi soir, l'arbitre du match Amiens-Reims et le délégué de la LFP ont rapidement pris la décision de reporter la rencontre à cause du brouillard. Pour les deux clubs, tout cela a été précipité.

Après avoir effectué un tour du terrain en compagnie du représentants de la LFP et de ceux des équipes d’Amiens et de Reims afin de voir quelle était la visibilité sur la pelouse du stade de la Licorne, plongé dans le brouillard, Florent Batta et l’officiel de la Ligue n’ont mis que quelques minutes à décider du report à une date ultérieure de cette rencontre de la 16e journée de Ligue 1. Mais si le speaker du stade amiénois a indiqué que ce choix avait été fait avec l’accord des deux clubs, une décision accueillie par les supporters avec un chant très critique contre la LFP, il semble que cela n’était pas vraiment le cas.

« On aurait pu commencer et arrêter au cours du match si besoin. Le brouillard était moins épais à 19 heures que quand nous avons fait l'inspection ensemble vers 17h30 », a confié à L’Equipe le président délégué d'Amiens Luigi Mulazzi, tandis que d’autres dirigeants se faisaient plus sévère avec Florent Batta : « Il n'est plus arbitre de foot, il est arbitre de télé. C'est dans sa tête qu'on ne peut pas jouer. » En attendant, les 10.000 spectateurs qui avaient eu le courage de braver le climat sont repartis en se disant que leur avis ne valait pas grand-chose.