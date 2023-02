Ajaccio-Nantes, violentes bagarres entre supporters en Corse !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Samedi, les rues d'Ajaccio ont été le théâtre de violents affrontements entre supporters ajacciens et nantais. Les visiteurs du 44 étaient arrivés en avance sur l'Île de Beauté, mal leur en a pris.

Ajaccio-Nantes ne débutera que ce dimanche à partir de 15 heures. Pourtant, le match avait déjà débuté entre supporters samedi et ce n'était pas une rencontre amicale. En effet, les supporters des Canaris avaient anticipé leur voyage et ont atterri dès le début du week-end. Mais, ils ont reçu un comité d'accueil musclé. Certains supporters de l'ACA sont venus à leur rencontre et la tension est vite montée. Selon le journal local Corse Matin, des bagarres ont éclaté dans le centre-ville de la capitale administrative de la Corse.

Troisième incident similaire à Ajaccio

Des coups ont été échangés mais aussi des objets. Bouteilles, éléments de terrasses de bar comme des chaises ont été lancés en pleine rue. Les forces de police ont du vite intervenir pour rétablir l'ordre, usant de bombes lacrymogènes pour disperser les fauteurs de troubles. Les secours sont aussi intervenus, notamment les pompiers d'Ajaccio, pour prendre en charge les supporters nantais blessés. La situation n'est pas revenue complètement au calme puisque quelques incidents ont encore été notés dans la soirée.

💥 Ce dimanche, l’AC Ajaccio reçoit le FC Nantes en Ligue 1. Des supporters nantais sont déjà présents en Corse depuis quelques heures. Des scènes de violences se sont produites ce samedi soir dans le centre-ville d’Ajaccio entre les supporters d’Ajaccio et des Nantais. — RMC Sport (@RMCsport) February 4, 2023

Un épisode regrettable qui vient ternir la réputation d'Ajaccio et des supporters de l'ACA. Ces derniers s'étaient déjà distingués négativement lors du dernier match à domicile contre l'OL. Certains membres du public s'en étaient pris aux joueurs lyonnais, jetant notamment un briquet sur Lacazette alors en pleine interview. Plus tôt dans la saison, les rues d'Ajaccio avaient déjà vu des bagarres entre supporters locaux et fans de clubs visiteurs. En effet, Strasbourg et Lorient ont aussi vu leurs fidèles supporters subir un traitement « spécial » à leur arrivée.