Affaire Galtier : Gouiri pris dans le scandale

Il y a quelques heures, Amine Gouiri s'exprimait concernant l'affaire Galtier en conférence de presse. Le joueur du Stade Rennais a été l'auteur de propos contestés et contestables.

Si une enquête de police est actuellement en cours concernant l'affaire Galtier vs l'OGC Nice, cette dernière continue de faire couler beaucoup d'encre. Surtout en cette fin de saison, alors que Christophe Galtier quittera bientôt le PSG. Difficile de faire la lumière sur cet épisode entre l'ancien coach de Nice et Julien Fournier. Car une énorme omerta règne parmi les joueurs qui ont vécu ces moments de tensions. Interrogé en conférence de presse sur le sujet avant la rencontre entre Rennes et Nice, Amine Gouiri a préféré botter en touche. Pire, il a indiqué qu'il ne répondrait pas aux enquêteurs ou à la justice s'il était convoqué. Des propos maladroits qui ont blessé certains observateurs. C'est le cas de Jacques Vendroux.

Gouiri rappelé à l'ordre sévèrement

Sur l'antenne d'Europe 1, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, poussant un coup de gueule contre l'attitude de l'ancien Lyonnais. « Je suis scandalisé. J'aime le football et j'ai toujours défendu les autres footballeurs, les présidents et entraîneurs. Mais quand j'entends ce genre de propos, c'est irrespectueux envers la République. C'est la chose la plus importante que nous avons dans notre vie. Quand vous entendez un joueur de football qui gagne bien sa vie, qui n'est pas un martyr de la société, qui se permet de dire qu'il ne répondra pas à un convocation de la République, je ne cautionne pas ces choses. Bruno Genesio ou le président de Rennes ne peut pas tolérer ces propos. Il n'a pas à aller comme ça. Vous vous rendez compte ? C'est une blague. C'est une chose très grave et on doit connaître la vérité dans cette histoire », a notamment indiqué Jacques Vendroux, très déçu par l'attitude d'Amine Gouiri, qu'il juge irrespectueuse et irresponsable.