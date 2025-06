Affaire Diallo-Hamraoui ‍: Daniel Riolo condamné par le tribunal de Paris

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Déjà attaqué en diffamation par certains acteurs du foot français comme Didier Deschamps ou Christophe Galtier dans le passé, Daniel Riolo était aussi dans le viseur de la justice dans l’affaire Aminata Diallo. Alors qu’il avait présenté l’ancienne joueuse du PSG comme la responsable de l'agression de son ex-coéquipière Kheira Hamraoui en 2021, le journaliste de RMC a reçu une mauvaise nouvelle ce jeudi.

Le chroniqueur Daniel Riolo condamné pour diffamation envers Aminata Diallo



➡️ https://t.co/V917TjE6Vb pic.twitter.com/YrkNxueoOH — L'Équipe (@lequipe) June 12, 2025

Puisque L’Equipe annonce que le tribunal correctionnel de Paris l’a condamné à verser 4 000 € à Diallo en dommages et intérêts et frais d'avocats, avec une amende de 500 € avec sursis. Poursuivi en diffamation par Aminata Diallo, pour des propos tenus dans l’émission L'After Foot sur RMC du 23 mars 2023, Riolo a « bafoué son honneur », selon l'avocate Me Chloé Redon, alors que Diallo est jugée « fondamentalement présumée innocente ».