Adil Rami chambré en plein match, la retraite arrive

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Fin de saison difficile pour Troyes et son leader défensif Adil Rami, qui n'a pas été épargné non plus par son possible futur employeur.

A 37 ans, Adil Rami joue peut être les derniers matchs de sa carrière. Récemment, il a fait savoir que la relégation subie avec Troyes était un coup très rude à digérer, et qu’il se poserait en fin de saison pour savoir ce qu’il ferait par la suite. Il a déjà une offre, en provenance d’Amazon, pour devenir consultant auprès de la chaine, avec son franc-parler et son humour qui en ont fait un personnage très suivi de notre championnat. Mais pour l’heure, c’est sur le terrain que l’ancien défenseur de Lille et de Valence notamment essaye de bien terminer la saison. Et cela devient très difficile, et même sur Amazon, on n’hésite pas à le chambrer sur son niveau affiché alors que l’ESTAC coule totalement.

Question difficile pour Smaïl Bouabdellah

Le 11 de départ troyen pour cette 36ème journée ! Première titularisation de la saison pour notre jeune Kyliane Dong ⭐️#ESTACRCSA 🔵⚪️ pic.twitter.com/kELovodmCi — ESTAC Troyes (@estac_officiel) May 21, 2023

A l’occasion du match face à Strasbourg, où le club aubois a beaucoup subi, Adil Rami a pris le bouillon sur le côté, sur une double accélération de son adversaire qui l’a laissée sur le place en première période. Ceci a eu le don d’inspirer cette sortie osée du commentateur du match : « Vous pensez vraiment qu’il lui reste un an ou deux à Adil Rami », a lancé Baptiste Vendroux, en référence à une sortie effectuée par le champion du monde 2018, et qui évoquait une possible suite de sa carrière pour encore une saison ou deux. Malaise sur le plateau, alors que Smaïl Bouabdellah a préféré rebondir avec le sourire : « C’est compliqué de répondre à votre question. Surtout après cette action-là… » a lancé l’animateur d’Amazon Prime, qui ne veut pas faire un bilan définitif de l’état de forme d’Adil Rami sur une seule action où il n’a pas été mis en valeur.