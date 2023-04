A Strasbourg, l'OL rêve à nouveau d'Europe

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 33e journée

Stade de la Meinau

Strasbourg-OL 1-2

Buts : Sanson (15e) pour Strasbourg ; Lukeba (32e), Caqueret (36e) pour l’OL

Exclusion : Lukeba (90e+2) pour l'OL

Dans la douleur, l'OL l'a emporté 2-1 à Strasbourg. Un succès primordial pour continuer de rêver d'Europe la saison prochaine.

Frustré par l'OM la semaine passée, l'OL n'avait plus beaucoup de marge dans la course à l'Europe. Un succès chez le mal-classé Strasbourg était indispensable aux Lyonnais. Dans un 3-5-2 sans Cherki, l'OL ouvrait le jeu et frappait d'entrée avec un beau but de Barcola refusé pour hors-jeu (10e). Le match était vivant et Strasbourg réagissait face à l'envie lyonnaise. Lopes s'interposait devant Diallo (14e) avant de craquer devant Sanson à bout portant. Menés, les Lyonnais repartaient vers l'avant et retournaient la situation en quatre minutes. Sur corner, Lukeba marquait en opportuniste après une tête de Tolisso repoussée par Sels. Juste après, Caqueret venait conclure un beau mouvement collectif lyonnais pour donner l'avantage à l'OL au repos.

36' GOOOAAAALLLLLL !!

Superbe action lyonnaise conclue par un centre d'Henrique pour @MaxenceCaqueret qui ouvre parfaitement son pied et trouve le petit filet 🔥🔴🔵 #RCSAOL 1-2 pic.twitter.com/bEehmgieuY — Olympique Lyonnais (@OL) April 28, 2023

Après la mi-temps, Strasbourg poussait mais manquait de précision à l'image de Guilbert dont la tête au premier poteau passait deux mètres à côté (60e). Dominé, l'OL avait toutefois des possibilités de tuer le match. Lacazette envoyait une belle frappe enveloppée sur le poteau de Sels (64e). La fin de match ressemblait à une attaque-défense avec une équipe lyonnaise submergée. Lukeba devait même faire une faute volontaire sur Bellegarde, se sacrifiant pour éviter une grosse occasion mais récoltant un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion. Un mal pour un bien puisque l'OL l'emportait 2-1 dans la douleur. Les Lyonnais rejoignent Rennes 6e avec 53 points et maintiennent l'espoir d'aller en Europe avec 3 points de retard sur Lille 5e. Strasbourg 15e est toujours à égalité de points avec Brest, premier relégable.