A 10, Lens renverse Reims ! L'OM à 5 points !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 35e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Reims 2-1

Buts : Frankowski (40e sur pen.), Fofana (55e) pour Lens ; Balogun (23e sur pen.) pour Reims

Exclusion : Danso (20e) pour Lens

Réduit à dix après l'expulsion de Danso à la 20e minute, Lens a réussi à remonter un but d'écart pour l'emporter 2-1 contre Reims. Une victoire au courage qui va compter dans le sprint pour la deuxième place avec l'OM.

Après son superbe succès contre l'OM, il y a une semaine, Lens devait enchaîner contre Reims. Néanmoins, le début de match n'était pas bon. Reims mettait en difficulté la défense lensoise et poussait à la faute son taulier autrichien Kevin Danso. Ce dernier poussait Munetsi dans le dos et dans la surface. L'arbitre sifflait penalty et excluait le défenseur sang et or. Balogun trompait Samba et s'offrait son 19e but de la saison. L'Anglais restait remuant comme son équipe, très dangereuse en contre. En infériorité numérique, Lens était bien aidé par le penalty évitable concédé par Agbadou à la limite de la surface. Frankowski prenait à contre-pied Diouf pour égaliser avant le repos.

19 - L’attaquant de Reims Folarin Balogun (19 buts) est devenu le meilleur buteur anglais 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 lors d’une même saison de Ligue 1 depuis 1946/47, dépassant les 18 buts de Glenn Hoddle avec Monaco en 1988/89. Champagne. pic.twitter.com/eYWrqRsX6A — OptaJean (@OptaJean) May 12, 2023

Relancés, les Lensois débutaient bien la seconde période. Openda obligeait Diouf à une belle parade sur une belle frappe à ras de terre. Juste derrière, c'est Seko Fofana qui délivrait Bollaert après un raid de toute beauté. L'Ivoirien éliminait Cajuste d'un passement de jambes, puis Agbadou d'un crochet avant de tromper Diouf. Lens souffrait ensuite pour tenir son avantage. Reims donnait tout et pressait les Sang et Or dans leur camp. Balogun croyait même obtenir un penalty mais le VAR voyait sa simulation et dédouanait Samba jugé fautif au départ (72e). Lens tenait bon et arrachait un succès important. Les Lensois prennent 5 points d'avance sur l'OM à trois matchs de la fin. L'OM doit jouer Angers dimanche soir.