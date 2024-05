Kylian Mbappé s'en va, la Ligue 1 au bord du dépôt de bilan

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, la perte de visibilité de la Ligue 1 est coûteuse. Vu d'Espagne, le championnat de France est un vaste champ de ruines désormais.

L’Espagne jubile en cette fin de saison. Tout d’abord pour des raisons sportives avec la présence en finale de la Ligue des Champions du Real Madrid, ce qui est à la fois une habitude et une petite fierté nationale de placer toujours un représentant de Liga au sommet de l’Europe. Ensuite au niveau du marché des transferts, la signature inévitable de Kylian Mbappé à Madrid représente probablement le plus grand coup de l’histoire du mercato, puisque le numéro 7 du PSG arrive libre, avec donc zéro centime à débourser pour Florentino Pérez. Une vraie fierté et une belle revanche par rapport à 2022, quand l’ancien monégasque avait fini par refuser l’offre du Real pour prolonger au Paris SG. L’attaquant français a d’ailleurs récemment reconnu qu’il avait subi une énorme pression pour continuer à Paris, et qu’il ne souhaitait cela à personne.

La Ligue 1 n'a pas fini de pleurer, l'Espagne rigole

Mais désormais, le chapitre parisien est sur le point de se terminer et Mbappé va quitter la France et la Ligue 1. Un championnat qui risque de ne pas s’en remettre. Vu d’Espagne, ce n’est pas un hasard si la Ligue 1 ne trouve aucun diffuseur à deux mois de la prochaine saison, du jamais vu dans l’histoire de l’élite tricolore. Le départ de Kylian Mbappé n’incite personne à miser gros sur les matchs de Ligue 1, et les chaines télés craignent de grosses pertes financières si elles venaient à lâcher la somme demandée.

Selon le journaliste confirmé Andres Onrubia Ramos, qui oeuvre notamment pour la Cadena SER et pour AS, la Ligue 1 a perdu énormément de valeur avec les départs de joueurs comme Neymar, Messi et Sergio Ramos, et celui de Mbappé va littéralement faire pleurer le football français. En effet, citant des sources françaises, le journaliste assure que les 800 millions d’euros espérés par Vincent Labrune ne sont plus atteignables désormais. Et pire encore, c’est une somme de 450 millions d’euros qui pourrait être lâchée pour diffuser les matchs de Ligue 1 les prochaines saisons.

Une véritable claque si elle venait à se confirmer, et qui obligerait tous les clubs à revoir leurs ambitions à la baisse. Et voir des budgets exploser en vol, voire ne plus coller entre les dépenses et les revenus. Y compris le PSG, même si le club de la capitale a de tels revenus qu’il ne dépend pas tant que ça des droits TV. Une preuve en tout cas vue d’Espagne que sans Mbappé, le championnat de France ne vaut pas grand chose et que le Kid de Bondy laisser derrière lui un championnat en ruines. Si les droits TV devaient s’écrouler à ce point, ce serait en effet bien difficile pour les clubs français de rivaliser sur le marché des transferts avec les autres équipes européennes. Pas de quoi faire verser une larme de l’autre côté des Pyrénées.