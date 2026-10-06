LDN : Angleterre - Tchéquie : les compos (20h45 sur L’Equipe Live Foot)

Il est beaucoup trop personnel, pas trop fan du joueur ni du personnage
Allez demander à Zidane ce qu'il pense des matchs d'Akliouche .on verra ce qu'il vous dira
sont marrant avec leur.je pense. a mon avis. ouais tu sais rien enfait
Mais dans notre cas, il enfonce des portes ouvertes et le Sergio, dites 33, a raison de le moquer... Tout le monde imagine que Kevin Melon a été blessé de se voir doublé par Dembelé, que Paris gagne sans lui et que la france joue mieux sans lui... Que Moulino fasse de beaux articles en Haïti ou au gabon n'est pas le problème... Hein ?
C'est pas un pseudo journaleux de l'équipe qui fait des débats de mongoliens... C'est un journaliste d'investigation qui dénonce des réseaux de corruption et des pédo dans le monde du foot ! Voir ses enquêtes reprises par des médias aussi prestigieux démontrent qu'il est plus que sérieux... Y'a qu'un abruti comme sergio pour se moquer d'un mec qui a envoyé plusieurs pédo au trou pour agression sexuelles sur des jeunes mineurs dans le monde du foot et dans des fédérations !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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