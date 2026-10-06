LDN : Angleterre - Tchéquie : les compos (20h45 sur L’Equipe Live Foot)

EdF : « Tensions » en équipe de France, Romain Molina balance

C'est pas un pseudo journaleux de l'équipe qui fait des débats de mongoliens... C'est un journaliste d'investigation qui dénonce des réseaux de corruption et des pédo dans le monde du foot ! Voir ses enquêtes reprises par des médias aussi prestigieux démontrent qu'il est plus que sérieux... Y'a qu'un abruti comme sergio pour se moquer d'un mec qui a envoyé plusieurs pédo au trou pour agression sexuelles sur des jeunes mineurs dans le monde du foot et dans des fédérations !!