TV : Sporting - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue des Champions19 janv. , 7:00
parCorentin Facy
Troisième du classement avant cette 7e journée, le PSG veut continuer son parcours presque idéal en Ligue des Champions à l’occasion de son déplacement sur la pelouse du Sporting Portugal mardi.

Quelle heure pour Sporting - PSG ?

Le Paris Saint-Germain avance avec certitude vers cette 7e journée de Ligue des Champions. Troisième du classement, l’équipe de Luis Enrique sera favorite contre le Sporting Portugal, actuel 14e de la phase de classement de la C1. Une rencontre à suivre à partir de 21 heures à l’Estádio José Alvalade.

Quelle chaîne pour Sporting - PSG ?

Les amoureux du Paris Saint-Germain et de la Ligue des Champions en ont désormais l’habitude, c’est sur les chaînes du groupe Canal que se vit la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le match entre le Sporting et le PSG ne sera toutefois pas diffusée sur Canal+ mais sur Canal+Foot ce mardi.

Les compos probables de Sporting - PSG :

Le Sporting Portugal sera contraint de composer avec de nombreux joueurs blessés ou incertains pour ce rendez-vous de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Blopa, Diomande, Goncalves, Hjulmand, Ioannidis, Quaresma, Quenda, Santos ou encore Manga ne sont pas certains d’être opérationnels.
La compo probable du Sporting : Silva, Fresneda, Matheus Reis, Inacio, Vagiannidis, Simoes, Morita, Araujo, Trincao, Catamo, Suarez
Du côté du Paris Saint-Germain, l’incertitude principale réside dans la présence ou non de Joao Neves. Face à Lille vendredi, Luis Enrique n’avait pris aucun risque avec son international portugais et pour l’heure, on ignore si l’ancien joueur du Benfica Lisbonne sera opérationnel. Lucas Hernandez sera lui suspendu tandis que Safonov, Kang-in Lee et Ndjantou seront toujours blessés. Le Paris SG devrait se présenter avec une formation proche de l’équipe type au Portugal.
La compo probable du PSG : Chevalier, Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Mayulu, Vitinha, Fabian Ruiz, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia
