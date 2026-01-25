PSG : Hakimi incertain contre Newcastle

De retour d’une Coupe d’Afrique des Nations qui l’a marqué au fer rouge, Achraf Hakimi va bientôt retrouver les terrains avec le Paris Saint-Germain. Peut-être même dès le prochain match contre Newcastle en Ligue des Champions.

Achraf Hakimi n’a plus porté le maillot du club de la capitale française depuis le 4 novembre dernier, date de sa grave blessure à la cheville gauche face au Bayern Munich en C1 (1-2). C’est d’ailleurs dans cette même compétition que le latéral droit pourrait faire son grand retour avec le PSG la semaine prochaine. S’il ne sera probablement pas titularisé par Luis Enrique, qui peut compter sur Warren Zaïre-Emery pour parfaitement occuper le couloir droit, l’international marocain a des chances d’effectuer son retour dans le groupe.

« petite gêne » dès son retour à l’entraînement en milieu de semaine. Histoire de ne pas prendre trop de risques, Hakimi est donc resté à Paris pour travailler en salle et faire quelques exercices sur le terrain. De là à être prêt à rejouer contre Newcastle dès mercredi ? C’est possible, « s’il ressent de bonnes sensations en début de semaine », selon Laissé au repos face à Auxerre ce week-end en championnat (1-0), Hakimi a été victime d’unedès son retour à l’entraînement en milieu de semaine. Histoire de ne pas prendre trop de risques, Hakimi est donc resté à Paris pour travailler en salle et faire quelques exercices sur le terrain. De là à être prêt à rejouer contre Newcastle dès mercredi ? C’est possible,, selon Le Parisien

Hakimi veut oublier la CAN au plus vite

Ce possible retour dans le groupe signerait en tout cas une première étape vers son grand retour au PSG. Touché mentalement après la défaite du Maroc en finale de la CAN contre le Sénégal (0-1), alors qu’il rêvait d’offrir un premier trophée à son pays depuis 50 ans, Hakimi a besoin de passer à autre chose. Cette semaine, le défenseur de 27 ans a discuté avec son entraîneur pour faire le point sur sa situation après cet échec cuisant. Luis Enrique lui a dit qu’il comptait beaucoup sur lui en cette deuxième partie de saison, tout en lui indiquant qu’il lui laisserait le temps de revenir à son meilleur niveau.

Il faut dire qu’Hakimi a connu deux derniers mois intenses, entre sa grave blessure, sa course contre-la-montre pour revenir à temps pour la CAN et son retour aux affaires conclu par un échec à la maison... Malgré tout, le Marocain a clairement envie de retrouver la compétition avec le PSG pour digérer plus vite, mais aussi pour retrouver la joie de la victoire et viser très haut, notamment en Ligue des Champions, où le PSG espère conserver son trophée européen.