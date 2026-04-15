TV : Bayern Munich - Real Madrid, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Battu lors du
match aller (2-1) du côté du Bernabeu, le Real Madrid va devoir s’employer ce
mercredi soir pour poursuivre l’aventure en Ligue des champions. De son côté,
le Bayern Munich est en pleine confiance et compte enfoncer le clou afin de retrouver le PSG en demi-finale.
Quelle heure pour Bayern Munich - Real Madrid ?
Le Paris
Saint-Germain connaîtra son adversaire pour les demi-finales de la Ligue des
champions
ce mercredi soir. Une semaine après son succès au Bernabeu, le Bayern
Munich retrouve le Real Madrid du côté de l’Allianz Arena. Le club allemand
s’est imposé 2-1 au match aller avec notamment une prestation XXL du portier et
capitaine bavarois Manuel Neuer. Une rencontre qui débutera ce mercredi à
partir de 21h00
. Le Slovène, Slavko Vincic sera au sifflet de cette rencontre.
Sur quelle
chaîne suivre Bayern Munich - Real Madrid ?
Ce quart de
finale retour de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real
Madrid sera à suivre sur Canal+ ce mercredi soir à partir de 21h00.
Les compos
probables de Bayern – Real :
Du côté du
Bayern Munich, tout va pour le mieux, la formation de Vincent Kompany a
cartonné St. Pauli samedi dernier (5-0). Une nette victoire qui a permis au club
bavarois de battre le record de buts inscrits en une saison en championnat
(105). Le technicien belge en a profité pour faire souffler quelques cadres
comme Dayot Upamecano ou encore Harry Kane. Les Bavarois restent favoris pour
retrouver le PSG en demi-finale.
La compo
probable du Bayern Munich : Neuer (c) - Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer -
Pavlovic, Kimmich - Luis Diaz, Gnabry, Olise - Kane.
Le Real
Madrid veut éviter la saison blanche ce mercredi soir en Allemagne. Le club de
la capitale espagnole a dit adieu au titre le week-end dernier en Liga
. Un match
nul face à Gérone, couplé à une victoire du FC Barcelone, condamne les
coéquipiers de Kylian Mbappé. Avec neuf points de retard sur le leader catalan,
les Merengues ne pourront compter que sur la Ligue des champions. Pour cela,
Alvaro Arbeloa va devoir trouver les solutions pour revenir après la défaite
2-1 de la semaine passée. Le technicien espagnol devra faire sans Aurélien
Tchouameni suspendu. Kylian Mbappé sera lui bien présent sur le front de
l’attaque. La formation madrilène est restée muette en première période lors des
quatre dernières rencontres, une première depuis septembre 2024.
La compo
probable du Real Madrid : Lunin - Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger,
F.Mendy - Güler, Camavinga, Bellingham - Vinicius, Mbappé, Valverde (c).
15 avril 2026 à 21:00
Champions League