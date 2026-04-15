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TV : Bayern Munich - Real Madrid, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Champions15 avr. , 9:40
parNathan Hanini
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Battu lors du match aller (2-1) du côté du Bernabeu, le Real Madrid va devoir s’employer ce mercredi soir pour poursuivre l’aventure en Ligue des champions. De son côté, le Bayern Munich est en pleine confiance et compte enfoncer le clou afin de retrouver le PSG en demi-finale.

Quelle heure pour Bayern Munich - Real Madrid ?

Le Paris Saint-Germain connaîtra son adversaire pour les demi-finales de la Ligue des champions ce mercredi soir. Une semaine après son succès au Bernabeu, le Bayern Munich retrouve le Real Madrid du côté de l’Allianz Arena. Le club allemand s’est imposé 2-1 au match aller avec notamment une prestation XXL du portier et capitaine bavarois Manuel Neuer. Une rencontre qui débutera ce mercredi à partir de 21h00. Le Slovène, Slavko Vincic sera au sifflet de cette rencontre.

Sur quelle chaîne suivre Bayern Munich - Real Madrid ?

Ce quart de finale retour de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid sera à suivre sur Canal+ ce mercredi soir à partir de 21h00.

Les compos probables de Bayern – Real :

Du côté du Bayern Munich, tout va pour le mieux, la formation de Vincent Kompany a cartonné St. Pauli samedi dernier (5-0). Une nette victoire qui a permis au club bavarois de battre le record de buts inscrits en une saison en championnat (105). Le technicien belge en a profité pour faire souffler quelques cadres comme Dayot Upamecano ou encore Harry Kane. Les Bavarois restent favoris pour retrouver le PSG en demi-finale.
La compo probable du Bayern Munich : Neuer (c) - Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer - Pavlovic, Kimmich - Luis Diaz, Gnabry, Olise - Kane.
Le Real Madrid veut éviter la saison blanche ce mercredi soir en Allemagne. Le club de la capitale espagnole a dit adieu au titre le week-end dernier en Liga. Un match nul face à Gérone, couplé à une victoire du FC Barcelone, condamne les coéquipiers de Kylian Mbappé. Avec neuf points de retard sur le leader catalan, les Merengues ne pourront compter que sur la Ligue des champions. Pour cela, Alvaro Arbeloa va devoir trouver les solutions pour revenir après la défaite 2-1 de la semaine passée. Le technicien espagnol devra faire sans Aurélien Tchouameni suspendu. Kylian Mbappé sera lui bien présent sur le front de l’attaque. La formation madrilène est restée muette en première période lors des quatre dernières rencontres, une première depuis septembre 2024.
La compo probable du Real Madrid : Lunin - Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, F.Mendy - Güler, Camavinga, Bellingham - Vinicius, Mbappé, Valverde (c).

Champions League

15 avril 2026 à 21:00
FC Bayern München
21:00
Real Madrid
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