Sporting CP - Arsenal : les compos (21h sur Canal+Sport)

Quart de finale aller de la Ligue des champions

Compo du Sporting CP : Rui Silva - Fresneda, Diomande, Inacio, M.Araujo - Joao Simoes, Morita - Catamo, Trincao, P.Gonçalves - Suarez

Tweet not found The embedded tweet could not be found…

Compo d'Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Zubimendi, Rice - Odegaard, Madueke, Trossard - Gyokeres