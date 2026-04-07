Sporting CP - Arsenal : les compos (21h sur Canal+Sport)

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T’as pas l’air heureux de vivre… 😵💫🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Flaque de pisse🤡🏁🏴☠️🏴🏳️🏳️🌈🇺🇳🏳️🌈
si tu veux mais je préfère les nuances.
Je pense que c'est aussi se qui l'a flingué. Il n'a pas la caisse pour etre un pur attaquant.
Moi je dis tant que le championnat n’est pas fini tout le monde a sa chance
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
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|-13
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|28
|7
|11
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|44
|-11
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|6
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|12
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|-13
|27
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|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴 🧤 Raya starts in goal 🧱 Gabriel makes 250th appearance ⚡️ Trossard out wide Let’s do this, Gunners 👊