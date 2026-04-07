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Stade José-Alvalade

Sporting CP - Arsenal : les compos (21h sur Canal+Sport)

Ligue des Champions07 avr. , 20:00
parMehdi Lunay
0
Quart de finale aller de la Ligue des champions
Compo du Sporting CP : Rui Silva - Fresneda, Diomande, Inacio, M.Araujo - Joao Simoes, Morita - Catamo, Trincao, P.Gonçalves - Suarez

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Compo d'Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Zubimendi, Rice - Odegaard, Madueke, Trossard - Gyokeres
0
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L'OL et son rythme de relégable, la concurrence adore

T’as pas l’air heureux de vivre… 😵‍💫🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L'OL et son rythme de relégable, la concurrence adore

Flaque de pisse🤡🏁🏴‍☠️🏴🏳️🏳️‍🌈🇺🇳🏳️‍🌈

L'OM vire Greenwood et prend exemple sur le PSG

si tu veux mais je préfère les nuances.

L'OL n'a rien compris avec Pavel Sulc

Je pense que c'est aussi se qui l'a flingué. Il n'a pas la caisse pour etre un pur attaquant.

Il arrive sur RMC et climatise l'Olympique Lyonnais

Moi je dis tant que le championnat n’est pas fini tout le monde a sa chance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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