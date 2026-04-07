Real - Bayern : les compos (21h sur Canal+Foot)

T’as pas l’air heureux de vivre… 😵💫🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Flaque de pisse🤡🏁🏴☠️🏴🏳️🏳️🌈🇺🇳🏳️🌈
si tu veux mais je préfère les nuances.
Je pense que c'est aussi se qui l'a flingué. Il n'a pas la caisse pour etre un pur attaquant.
Moi je dis tant que le championnat n’est pas fini tout le monde a sa chance
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
Loading
📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @FCBayernES
💫🔴⚪ 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍 𝐗𝐈 vs. 𝑅𝐸𝐴𝐿 𝑀𝐴𝐷𝑅𝐼𝐷 👊