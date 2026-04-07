Real - Bayern : les compos (21h sur Canal+Foot)

Quart de finale aller de la Ligue des champions

Compo du Real Madrid : Lunin - Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold - Tchouaméni, Pitarch, Valverde - Vinicius, Mbappé, Güler

Compo du Bayern Munich : Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Pavlovic, Kimmich - Diaz, Gnabry, Olise - Kane