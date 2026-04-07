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PSG : Liverpool emmène Isak à Paris

Ligue des Champions07 avr. , 18:42
parGuillaume Conte
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Grosse surprise à l’annonce du groupe de Liverpool pour le match de ce mercredi au Parc des Princes.
Dans le groupe des Reds, se trouve Alexander Isak. La recrue la plus chère de l’histoire de Liverpool est gravement blessée au péroné depuis le mois de décembre et son retour n’était pas attendu aussi rapidement. Le Suédois, qui a participé aux dernières séances collectives, est néanmoins jugé suffisamment apte pour faire partie du groupe d’Arne Slot pour le quart de finale aller face au PSG. Les chances de voir l’attaquant arrivé de Newcastle l’été dernier fouler la pelouse du Parc des Princes, mais c’est un retour qui représente tout de même une bonne nouvelle pour le pensionnaire d’Anfield en vue des échéances de la fin de saison.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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