PSG : Liverpool emmène Isak à Paris

L'OM vire Greenwood et prend exemple sur le PSG

… l’OM a livré une belle prestation dans le contenu face à Monaco… A force de rabâcher des âneries, elles finissent par devenir réalité. Niveau médiocre des 2 troupeaux avec des horreurs défensives en pagaille. En Ldc, ça ne passe pas , bien sûr 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦