PSG : Benatia attribue la victoire à Donnarumma

Consultant de Canal+ en Ligue des champions, Medhi Benatia pense que le gardien de but de Manchester City, Gianluigi Donnarumma, a rendu un fier service à son ancien club en étant impliqué sur deux buts.

Ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille, et candidat à un poste semblable à l'AC Milan selon la presse italienne, Medhi Benatia est devenu consultant lors des soirées européennes de Canal+. Et ce mercredi soir, l'ancien joueur a apprécié la démonstration du PSG face à Manchester City. Mais, il estime toutefois que Gianluigi Donnarumma s'est totalement raté lors de ce choc et a contribué à la victoire de son ancien club à l'Etihad. Notamment en encaissant le quatrième but qu'il s'est mis tout seul

« Déjà, quand tu sais que dans ce genre de rencontre on parle toujours du premier quart d'heure. Là, ils prennent deux buts en 15 minutes. Donc forcément, sur le premier, on l'a vu, on l'a dit et redit, Donnarumma est quand même coupable, car il y a mieux à faire. Et au moment où City est mieux et que tu penses qu'ils sont en train de revenir, il te les plombe d'une deuxième fois quand même. Donc là, ça fait quand même beaucoup sur une soirée », constate l'ancien dirigeant de l'OM, visiblement pas fan du gardien de but italien de Manchester City.