PSG-Arsenal : Où et quand se jouera la finale de la Ligue des Champions ?

Vainqueur du Bayern Munich ce mercredi à l'Allianz Arena, le PSG a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens y retrouveront Arsenal, tombeur de l'Atlético mardi.

L'affiche de la grande finale de la Ligue des Champions est connue. Mardi, Arsenal s'est qualifié en l'emportant 1-0 contre l'Atlético de Madrid, une semaine après le match nul 1-1 sur la pelouse des Colchoneros. Les Gunners attendaient avec impatience de connaître leur adversaire, ils sont désormais fixés. L'actuel leader de la Premier League affrontera le Paris Saint-Germain , tenant du titre. Le champion d'Europe a maîtrisé son sujet, ce mercredi sur la pelouse du Bayern Munich (1-1) après le spectaculaire 5-4 du match aller.

Les deux équipes se retrouveront le 30 mai prochain à Budapest. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 18 heures et le match sera diffusé sur Canal+ mais aussi gratuitement sur M6. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les supporters du PSG, qui rêvent d'un légendaire back to back, avec deux sacres de suite en Ligue des Champions. Une possible fin de saison 2025-2026 en apothéose pour les Parisiens avant de se projeter sur la Coupe du monde aux Etats-Unis.